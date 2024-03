Kultuuriminister Heidy Purga Narva muuseumiskandaalist: valed ja Venemaa narratiivid Eesti mäluasutustesse ei sobi

Eesti riigi elanike ja ühiskonna jaoks on endiselt lahendamata konflikti põhjustanud nõukogu liikmete arusaamade ja suhtumise küsimus. Narva muuseumi nõukogu on selline, kus nii Narva linnal ja riigi esindajatel on võrdne esindatus ning seega jäävad mõnikord keerulisemad muuseumi tegevust puudutavad teemad patiseisu. Kui nõukogu ei saa arutleda nõukogu koosseisu üle, peavad seda tegema asutajad, riik ja Narva linn.

Milles on tegelik probleem? Tundub, et erinev arusaam Eesti ajaloost. Aleksei Mägi on mulle kirjutanud, et teda häirinud voldikud olevat provokatiivsed. Flaieritel on kujutatud kõrvuti putinistliku Venemaa hävitustööd Ukrainas ning Nõukogude Liidu inimsusevastast tegutsemist Narva linna pommitamisel. Kuidas saab seda pidada provokatiivseks? Kas Nõukogude Liit ei pommitanud siis flaieril kujutatud Narva kooli? Kas sõnum, et meie naaber seisab enda huvide eest endiselt veristel viisidel, nii nagu ta tegi ka 80 aastat tagasi, on kuidagi ässitav? On ainult siis, kui lähtume arusaamast, et Nõukogude armee vabastas, mitte ei okupeerinud meid mitmekümneks kannatusi täis aastaks.