Jõhvi programmeerimiskoolil vahetus juht

Lauri Haava sõnul on tehnoloogiasektorist saamas majanduse vedur, mis jätkab kasvamist ka üldise majanduslanguse taustal, ent haridussüsteem ei suuda piisavalt uusi kvalifitseeritud arendajaid koolitada. "Samasuguse probleemi ees on mitmed teised riigid. Ümberõpe, mida pakub kood/Jõhvi kuluefektiivne mudel, saab siin olla üheks lahenduseks," ütles Haav.

Lauri Haaval on üle kahe aastakümne pikkune kogemus tehnoloogiaettevõtetes müügi ja kasvu alal. Viimati töötas ta rahapesuvastase idufirma Salv meeskonnas. Varasemad töökogemused on tal olnud Eesti e-residentsuse programmi juhtides ja finantstehnoloogiaettevõtte Monese juhtkonnas.

2021. aasta sügisel avatud Jõhvi programmeerimiskoolis on praegu 600 õpilast. Esimesed 100 lõpetanut on sisenenud tööturule. Kood/Jõhvist on välja kasvanud ka esimesed iduettevõtted (MindSee, strikt.tech). Õppijate keskmine vanus on 27 aastat, koolis on 24 rahvuse esindajad, õppijatest 20% on naised.