Eesti Energia seiskab Balti elektrijaamas elektri tootmise

Ettevõtte kinnitusel ei ole maagaasi- ja elektrihinna languse ning CO2 kõrge hinna tõttu põlevkivil põhinev elektritootmine enam turul konkurentsivõimeline. See tähendab, et põlevkivi kasutavad elektrijaamad, sealhulgas Balti elektrijaam, pääsevad senisest märgatavalt vähem turule ning jaamadel puudub suures osas võimekus turult tulu teenida.

“Eesti Energia grupi pikaajaline strateegia on järk-järgult väljuda põlevkivielektri tootmisest ja asendada see ringmajandusel põhineva keemiatööstusega ning elektritootmises keskenduda taastuvenergiale ja väiksema püsikuluga juhitavale elektritootmisele. Meie piirkond on energiakriisist väljunud prognoositust kiiremini, mis tähendas, et juba 2023. aastal ei pääsenud mitmed Enefit Poweri energiaplokid turule ning see trend jätkub. Balti elektrijaama koostootmisploki konserveerimisest hoolimata säilitame võimekuse tagada omaniku ootustes ette nähtud reservvõimsus,“ sõnas Andres Vainola.