Kohtla-Järve endisest kinomajast saab suve lõpuks kirik

Kiriku piiskopi Oleg Pronini sõnul ei liigu asjad nii kiiresti, nagu tahaks. "Teine korrus on 90 protsenti valmis, pühapäevakool tegutseb seal juba ammu," kinnitas ta. "Ent kuna noored tulevad kokku ühel päeval nädalas ja vaid mõneks tunniks, ei pruugi linnaelanikud siin liikumist märgata. Aga varsti näevad: veebruaris otsustasime Realiseerimiskeskusega sõlmitud lepingu lõpetada ja 1. juuniks peab pood välja kolima. Siis algavad esimesel korrusel aktiivsed tööd. Loodame, et see ei võta palju aega, ning palvetame, et sügisel kirik uues kohas täielikult tööle hakkaks."