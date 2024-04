Eakad naised saatsid pakiautomaadist kelmidele tuhandeid eurosid

5. aprillil pöördus politseisse 83aastane naine, kellele helistas end Telia telefonioperaatorina esitlenud inimene, kes andis teada, et tema leping hakkab lõppema ja selle pikendamiseks on vaja isikukoodi.

Seejärel helistas talle väidetav Eesti Keskpanga finantstöötaja, kes ütles, et tema arvelduskontolt on tehtud rahaline ülekanne. Selleks, et tehingut blokeerida, paluti tal võtta välja sularaha ning saata see Omniva pakiautomaadi kaudu panka ekspertiisi läbiviimiseks. Naine käitus vastavalt juhistele ja saatis raha tundmatule inimesele. Kahju on 6000 eurot.