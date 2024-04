Toom kohtumisel sillamäelastega: vene vähemuste õigusi on praegu väga raske kaitsta

Jana Toom rääkis kohtumisel sillmäelastega, et lähiaastatel "midagi paremaks ei lähe", kuna Reformierakonnal on parlamendis nii suur kohtade arv, et ilma nendeta valitsust moodustada ei saa. "Keskerakonna fraktsioonis on aga vaid kuus liiget, nii et meil on väga raske midagi mõjutada."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik