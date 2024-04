Hukkus kauaaegne Jõhvi vallajuht

Jõhvi arendusnõunik Rein Luuse, kes aastal 2006 asus vallavalitsuses tööle Juhkovi käe all temaga ühes kabinetis, ütles, et Juhkov oli tõeline arendaja. "Mõttelend oli tal väga lai ja julge. Kui praegu mõnikord öeldakse, et oleme liiga väikesed ja väetid, et suurtega võistelda, siis Vellol oli mõttejulgust küll öelda, et ebatraditsiooniliste lahendustega tulebki välja tulla," sõnas Luuse.

Juhkovi eestvõttel hakati omal ajal Jõhvis tõstatama vana viadukti ohtlikkuse teemat ning uue ehitamise vajadust. Samuti oli tal roll Jõhvi hariduslinnaku ja Puru tee läbimurde kavandamisel. Juhkovi nimega on seostatud ka Jõhvi esimese kaubanduskeskuse Tsentraal rajamist südalinna. "Eks joriseti siis ja jorisetakse ka nüüd, et mida need keskused annavad linnapildile, kui tegemist on koledate plekkehitistega. Aga Vello ütles alati, et enne tuleb majandus käima saada ja siis on aega fassaadidega tegelda," rääkis Luuse, kes viimati suhtles Juhkoviga tänavu 21. märtsil telefonitsi, kui tollel oli sünnipäev. "Eks ikka, kui põgusalt rääkisime, tuli jutuks, et peaks ükskord maha istuma ja pikemalt arutama asju. Aga nagu ikka, nii see jäi."