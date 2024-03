Jõhvi muusikaväljakul lõbustavad lapsi hiigelrobot Megatron ja võlur Rocki

Esimene hea tuju päev peeti koroonakriisi ajal, mil siseruumides ei tohtinud koguneda ja vallajuhid ning Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse töötajad leiutasid uue tänavaürituste formaadi. See meeldis linlastele nii väga, et otsustati see üritus traditsiooniliseks muuta.

"Nihutasime hea tuju päeva tänavu veebruarist märtsi, sest vabaõhuürituste edu sõltub suuresti ilmast ning kevadel on rohkem lootust, et päev tuleb soe ja päikeseline. Ent isegi kui see on jahe, annavad kuumad joogid ja soe toit sooja," sõnas üks uue traditsiooni algatajaist Anna Maskajeva.