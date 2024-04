Kunstiakadeemia tudengid hakkavad Narvat moodsamaks disainima

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise kolmanda kursuse erialastuudio nimega sLenderBLOCK käsitleb kortermajade rekonstrueerimist. Kui eelmisel aastal tegelesid tudengid Mustamäega Tallinnas, siis sel aastal on nende pilgud suunatud Narva linnale, kus tähelepanu alla on võetud viie hruštšovka tüüpi kortermaja ruumiliste võimaluste avardamine Viru tänaval.

Kursuse ühe juhendaja Keiti Lige sõnul on renoveerimislahenduse eesmärk parandada linna elukvaliteeti kvartalipõhiselt. "Nii Eestil kui ka teistel endistel Nõukogude Liidu maadel seisab ees suur väljakutse renoveerida kümneid tuhandeid amortiseerunud kortermaju. Nende soojustamine standarditele vastavaks on elanike jaoks vaid üks osa renoveerimisotsuse tegemisel − suurenema peab ka elukvaliteet. Stuudioprojektiga uurivad tudengid, kuidas seda viimast saavutada ja muuta linnaruum seejuures atraktiivsemaks. Praegu on kõik paneelmajad samasugused, kuid mahuline renoveerimine võimaldab neile luua omadused, mis kaasavad seal elavaid inimesi senisest paremini," kirjeldas Lige mahulise renoveerimislahenduse vajadust.