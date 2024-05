Politsei tegi kindlaks Kohtla-Järve linnavalitsusele pommiähvarduse tegija

Kaselo sõnul otsustas linnavalitsus pärast konsulteerimist politseiga neljapäeval linnavalitsuse hoone suletuks jätta. "Kuigi tõenäosus, et see ähvardus täide viiakse, ei ole kuigi suur, võtsime seda ähvardust seekord siiski tõsiselt," ütles ta, lisades, et ka politsei jälgib täna linnavalitsuse ümbruses toimuvat tavapärasest tähelepanelikumalt.

Linnapea lisas, et tänaseks on teada, et eestikeelne kõne tehti Eesti SIM-kaardiga välismaalt ühest Euroopa Liidu riigist. "Varem on linnavalitsus saanud vigases keeles ähvardavaid e-kirju, mis on tulnud näiteks Dagestanist Mahhatškalast. Nendele pole me eriti reageerinud. Aga seekord leidsime, et parem karta kui kahetseda," sõnas ta.