See oli mulle ootamatus. Mulle endale tundub, et ma olen kõige tavalisem ema, kellesarnaseid on palju minu kolleegidegi seas. Ma ei tee ju midagi erilist, poegade kasvatamine on ülesanne, mida täidan iga päev nii, nagu vajalikuks pean. Aga ikka on tore häid sõnu kuulda: tuttavad õnnitlevad kokku saades, sugulased on uhked − ma ei arvanudki, et neile eeskuju ja kangelane olen...