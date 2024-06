KAUNIS KODU Perekond Kiik on loonud jõe äärde maapealse paradiisi

Piret ja Kalvi Kiik on rajanud oma rahusaare Tudulinna küla serva. Piret sündis teisel pool jõge ning vanemate kodu paistab nüüd oma kodu õuele. "Suvel kuivab jõgi nii kokku, et võib paljajalu üle minna. Kevadel on jälle nii suur vesi, et viib alati silla minema," räägib perenaine.