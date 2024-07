Selle konkursi eesmärk ei olnud vaid see, et täita arhitektuuriraamatuid võidutöö ilusate piltidega. "Me läheme sellega lõpuni. Me ehitame selle maja valmis ja ehitame päris kiiresti," lubas Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa Jõhvi raamatukogu ja kogukonnakeskuse arhitektuurivõistluse võidutööde väljakuulutamisel.