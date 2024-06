Narva-Jõesuu teejuht kutsub avastama nii kuurortlinna tuntud kohti kui ka nurgataguseid soppe

Eesti iseseisvuse taastamise järel tegutses nn Vaino majas lühikest aega hotell. Praegu on see Sillamäe sadama residents. Elu- ja lõõgastuskohana on maja oma esialgse funktsiooni säilitanud, tõdeb Madis Tuuder, lisades, et maja on nii väljast kui ka seest hästi säilinud.

Reisijuhi formaadis raamat

Uus Narva-Jõesuud tutvustav raamat "Narva-Jõesuu teejuht" nägi ilmavalgust eelmise aasta lõpus.

Reisijuhi formaadis raamat on suunatud eelkõige arhitektuuri- ja ajaloohuvilistele, aga ka kodukanti paremini tundma õppida soovivatele kohalikele. Kesksel kohal on visuaalselt asulat raamistav ruum − arhitektuur −, mille kaudu on jutustatud ka asula aja- ja kujunemisloost ning tänapäevast.

"Sellises formaadis ei ole Narva-Jõesuu kohta midagi välja antud. On üldisi ajaloolisi ülevaateid, kuid objektipõhist läbikäimist pole olnud," selgitas autor Madis Tuuder.

"Info mõttes erineb raamat selle poolest, et seal ei ole käsitletud mitte ainult kuulsusrikast tsaariaega ja sõjaeelse Eesti aega oma puitarhitektuuriga, vaid päris suur rõhk on ka sellel, mida me praegu Narva-Jõesuus näeme. Ka nõukaperioodi on käsitletud ja muidugi tänapäeva. Pigem ongi rõhk sellel, milline näeb Narva-Jõesuu välja praegu, nii oma plusside kui miinustega," lisas ta.

Narva-Jõesuus saab raamatut osta koduloomuuseumist ja restoranist Franzia.