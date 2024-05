Veerandsaja-aastaseks saanud Narva kolledž ei pea enam oma vajalikkust tõestama

"Kahekümne viie aastaga on pilt arusaadavalt palju muutunud. Alustades majast, kus me täna oleme, ja lõpetades sellega, kuhu me oleme jõudnud eesti keelega," tõdes Toomas Asser.

Rektori sõnul on kolledžil nüüdseks piisavalt kogemust, et aidata ellu viia kaks suurt ja pikaajalist muutust. Üks nendest on eestikeelsele haridusele üleminek ja teine on rohepööre koos selle juurde kuuluva majandusmudeli loomisega.