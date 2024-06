Kohtla-Järve linnavolikogu on sattunud tugeva avalikkuse surve alla selle tõttu, et lükkas eelmisel nädalal tagasi haridusministeeriumi ettepaneku loovutada Pärna tänaval asuv kinnistu, kus praegu tegutseb slaavi põhikool, et ehitada sinna Järve koolile uus maja. Selle otsuse pärast võib Kohtla-Järve ilma jääda kahest uuest koolimajast, mille ehitamiseks kavatseb ministeerium kulutada 26 miljonit eurot.