Kohtla-Järve aasta suurpere naudib elu linnakärast eemal Sompas

Tänavu Kohtla-Järve aasta suurpereks valitud Ksenia ja Aleksandr Levitski peres kasvab neli last: 18aastane Elina, 13aastane Mark, kaheaastane Oskar ja kaheksakuune Robert. Ksenia ja Aleksandr on koos olnud kakskümmend aastat ning peavad tänavu 24. septembril portselanpulmi. Nad on Sompasse ise oma unistuste kodu rajanud ning kinnitavad, et see on elamiseks parim paik.