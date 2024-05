2019. aasta novembris toimunud Torujõe noortekodu avatud uste päeval tutvustati laiemale avalikkusele, kuidas tervenevad sõltuvus- ja käitumisprobleemidega noored. Esiplaanil on tasemete süsteem, mis kirjeldab teekonda muutuseni. Töötajad selgitasid tookord, et vabal tahtel tulnud noori on vaja kogu aeg motiveerida ja leida see, mis aitab noorel keskuses püsida ning programmi läbi teha. Noorte motiveerimisel kasutataksegi tasemete süsteemi. Iga päev kogutakse punkte, mille abil saab liikuda ühelt tasemelt teisele. Punkte teenib, kui reegleid ei rikuta ja keskuse töötajate usaldus kasvab. Skoorist olenevad privileegid, näiteks kodukülastus, kinoskäik jms.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik