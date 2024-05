Värimäe esitab sel nädalal projekti õiglase ülemineku fondi, küsides piirkondlike algatuste toetust. Selleks valmis kuu ajaga hariduskeskuse eelstaadiumis ehitusprojekt. "See oli hullumeelne otsus, sest aega oli väga vähe, aga tundub, et saime hakkama. Nüüd on vaja oodata positiivset rahastusotsust ja loota, et maaga seotud küsimused saavad kiiresti lahendatud," ütles ta.