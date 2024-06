Suletud Toila lasteaia omanik loobus kohtuvaidlusest vallaga

Toila vallavolikogu lõpetas lasteaiateenuse osutamise lepingu eelmise aasta 3. mail põhjendusega, et see on vallale väga koormav. Kuna kokkulepet, et vald maksaks laste reaalse arvu eest, ei sündinud, on vallale lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest ligi 400 000 eurot trahvi maksta odavam kui lepingut jätkata. Lepingu jätkumisel oleksid eelduslikud kulud vähemalt 2 miljonit eurot, seisis volikogu otsuses.