Kohtla-Järvel müüdi ligi pooled oksjonile pandud korterid

"Rääkida sellest, et kinnisvara on müüdud, saab alles pärast notariaalse tehingu sõlmimist. Need on aga alles ees," sõnas Šaronberg, "Kahjuks on nii, et kui keegi on enampakkumise võitnud, ei tähenda see, et linn on kasutuseta seisvast kinnisvarast lahti saanud. Elu näitab, et mõnikord võitjad loobuvad viimasel hetkel. Seda ei juhtu sageli, kuid siiski.