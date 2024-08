Jõhvis avas uksed uuenenud Omniva postkontor

Omniva uutes, nüüdisajastatud postkontorites on varasemast rohkem tähelepanu pööratud keskkonna säästmisele − müügil on loodussõbralikud pakendid ja pakkelahendused. Saalis on kesksel kohal pakkelaud, kus on mugav saadetisi pakkida ja need seejärel teele saata. Oma pakkidele järele tulevad kliendid aga võivad kasutatud pakendid postkontorisse jätta, et järgmised kliendid saaksid neid kasutada.