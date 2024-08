Jõhvi ei nõustunud ettepanekuga jätta ära ühinemine Toilaga

Jõhvi arengukava aastateks 2025-2035 avaliku arutelu käigus tehti muu hulgas ettepanek jätta ära ühinemine Toilaga, mille üle praegu läbirääkimised käivad. Vallavalitsus leidis, et selline otsus poleks praegu põhjendatud, sest ühinemisläbirääkimised on käimas ning otsuse ühinemise või mitteühinemise kohta teeb edaspidi mõlema omavalitsuse volikogu. Samuti on ühinemise mõjude kohta tellitud uuring.