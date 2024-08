Jõhvile tehti ettepanek keelata ehitustegevus kõige arenevamas piirkonnas

Kaare ja Pargi tänava piirkond on olnud viimastel aastatel enim arendatud Jõhvi osa. Siia on ehitatud linna suurim kaubanduskeskus, kerkinud on Jõhvi gümnaasium ning uus Jõhvi põhikooli hoone, samuti on piirkonda kavandatud üürimajade arendus. Seetõttu on kostnud ka kriitikat, et teised Jõhvi osad on jäänud unarusse.