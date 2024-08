Õukonnamuusika kontserdil Saka mõisas kuuleb haruldast keelpilli

Tegemist on eriliselt tämbriterohke ja huvitava kammerkoosseisuga, mille Christoph Graupner geniaalselt ära on kasutanud. See on väga kõrgetasemeline ja fantaasiarikas barokiajastu õukonnamuusika, mille käsikirjad on põhjendamatult raamatukogudes tolmu kogunud.