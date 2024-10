Kuulus rahvatantsuansambel tähistab Narvas 75. aastapäeva

Kontserdil saab näha rohkem kui 100 tantsija esituses nii eesti rahvatantsu klassikalisi ja folkloorseid numbreid kui ka uusloomingut ning soolotantse. Lavastus jutustab loo olulistest hetkedest, mis rahvatantsuansambli 75aastases ajaloos on ette tulnud.

"Meil on eriliselt hea meel tulla sel korral oma juubelikontserdiga lisaks Tallinnale ka Narva esinema," sõnas Kuljuse kunstiline juht Marina Kuznetsova. "Kuljusel on varasematel aegadel olnud väga meeldiv koostöö Narva tantsuansambliga Noorus ja nende asutaja Ljubov Paljakovaga ning seepärast on Narva esinema tulla eriti soe tunne," lisas Kuznetsova.