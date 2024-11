Vabariigi pillimehed annavad kontserdi, et julgustada Eesti idanurga moosekante konkursile tulema

"See särin, mis kaasneb, kui üks pillimees on laval. See on hoopis teine asi, kui sa mängid bändiga ja vastutus jaguneb mitme vahel ära. Aga kui oled üksi ja täiesti akustiliselt mängid oma pilli, siis selles on mingisugune intensiivsus. See intensiivsus on endale suur väljakutse ja samas tekib sellest kuulajatele eriline kogemus," selgitas Villu Talsi.