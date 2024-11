IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 21.-28. novembrini

* Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis 9. auditooriumis kella 11-14.30 Hõbetalendi koolituspäev. Koolituse teemaks on mentorlus: kes on mentor ja milleks on teda vaja, kas mul on mentorit vaja? Koolitavad Mare Roosileht ja Anu Piirimaa. Koolitus on mõeldud kõigile üle 50aastastele Ida-Virumaa elanikele, kes soovivad tõsta oma konkurentsivõimet tööturul ja ettevõtluses. Koolitus on tasuta.