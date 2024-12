Kolmapäeval algab Jõhvis Virumaa muusikafestival

Festivali missioon on anda hoogu nii Ida- kui ka Lääne-Virumaa kultuurielule, luues kohalikule elanikkonnale lisavõimalusi kõrgel tasemel muusikast osasaamiseks. "On hea meel pakkuda Virumaa elanikele võimalust kohtuda Eesti parimate muusikutega," ütles festivali looja Pille Lill, lootes, et kvaliteetsed kultuurielamused toovad detsembrikuusse valgust ja rõõmu.