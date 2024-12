Jõhvi Mihkli kirikus annab jõulukontserdi Eestis ainulaadne trio

"Kõigile meeldis, sestap otsustasin oma kolleegid nüüd taas kokku kutsuda, et rõõmustada Jõhvi elanikke ja kõiki teisi muusikasõpru jõulukontserdi ja -meeleoluga. Andreas ja Jelena nõustusid rõõmuga tulema ning panime kava kokku nõnda, et kuulaja tutvuks meie pillide ebatavalise kooskõla, võimaluste ja iluga," rääkis Verenitš.

Kõik trio liikmed on Eestis tuntud muusikud ja mitmesuguste konkursside võitjad ning annavad kontserte erinevatel lavadel eri linnades ja riikides. Svetlana Verenitš ja Jelena Ossipova hakkasid koos musitseerima üle kahekümne aasta tagasi Eesti muusikaakadeemias õppides ning on senini head sõbrad. Andreas Lend on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia, õppinud Soomes Sibeliuse akadeemias ning osalenud mitmete üle maailma tuntud tšellistide meistriklassides. Ta on paljude Armeenias ja Eestis peetud konkursside laureaat ja võitja, esinenud Euroopa Liidu noorteorkestri koosseisus ning töötanud Eesti riikliku sümfooniaorkestri tšellistina. Praegu on Lend rahvusooperi Estonia tšellist.