Narva haigla õendusabi osakonnas kehtib koroona leviku tõttu ajutine külastuskeeld

Narva haigla õendusabi osakonnas on ravil pidevat hooldust vajavad ja peamiselt eakad inimesed. Haigla infektsioonikontrolli arst Jekaterina Nešpanova ütles Põhjarannikule, et 28. augusti hommikuse seisuga oli osakonnas ravil üheksa koroonapatsienti ning üks koroonahaige ka infektsiooniosakonnas. Haigeid on ka Narva haigla personali seas, ent neidki pole palju, nii et haigla tuleb olukorraga toime.