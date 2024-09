Uued seiklused viivad piirile, lõhkeainelattu, hävinud lossi ja aatomi sisse

"Ma ei ole vene maffia liige," täpsustab Denis Bjorkland, kes on selga ajanud mustad Adidase dressid ning ehtinud end jämeda kuldketi ja kaugele paistva klotsersõrmusega. Elupõline narvakas tervitab seikluskonkursi hindajaid Peetri platsi ääres, pannes mujalttulnud kulmu kergitama. "Kõige šokeerivam on, et tulin selles kostüümis läbi linna ega kohanud ühtegi veidrat pilku. Kohalikud mõtlesid, et täitsa normaalne Narva mees," muigab ta.