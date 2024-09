Seeneperepäev Kauksis keskendub tänavu seenetoitudele

"Kui varasematel aastatel oli põhirõhk seenenäitusel, siis nüüd on see osa peaaegu olematu. Me ei korja puuseeni ega mürgiseid seeni, vaid keskendume väljapanekus söögiseentele. Tutvustame vähemtuntud söögiseeni ka maitsetena, et inimesed õpiksid ja hakkaksid neid korjama ning kasutama," selgitas üks seeneperepäeva korraldajatest Ingrid Kuligina.