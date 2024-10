Eakas mees andis kelmidele suure rahasumma

Politseile teatati, et 26. septembril võtsid petturid telefoni teel ühendust 92aastase mehega. Kelmid veensid meest, et ta läheks Swedbanki pangakontorisse, võtaks välja sularaha ja annaks selle üle võõrale inimesele. Mees käitus vastavalt juhistele. Pettusega tekitatud kahju on 20 000 eurot.