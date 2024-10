Ida-Virumaal ei ole kolmandikus kodudes töökorras suitsuandurit

Kokku kontrolliti Ida-Virumaal möödunud nädalal 633 kodu. Suitsuandur oli töökorras ja korrektselt paigaldatud 228 kodus ning puudus 81 kodus. Valesti paigaldatud või mittetöökorras oli see 137 kodus ehk siis probleem oli suitsuanduritega 34,4% ehk kolmandikus kontrollitud kodudest. Vingugaasiandur oli töökorras ja korrektselt paigaldatud 228 kodus, puudus 72s ning oli valesti paigaldatud või mittetöökorras 32 kodus ehk nõuetele vastavat vingugaasiandurit polnud 31,5% kodus, kus see on kohustuslik. Trahve määrati andurite puudumise tõttu kokku 13 korral.