MIHHAIL KÕLVART Keskerakond tahab Ida-Virumaal tehtud vigu parandada

Tallinna endine linnapea Taavi Aas on rääkinud, et kuidas ta ka ei püüdnud, temale ei jäänud hääled kuidagi külge. Teiega on hoopis teistpidi − olgu need Tallinna volikogu, riigikogu või europarlamendi valimised, ikka olete teinud võimsa tulemuse. Aasta enne järgmisi valimisi tahavad kõik poliitikud teada, mida teha, et valijate hääled külge hakkaksid.