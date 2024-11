ERIK GAMZEJEV Kärpimiskohustus kui hea ettekääne väljaspool pealinna riigiasutuste kokkupakkimiseks

Inimlikult on arusaadav, et riigiasutuste keskkontoris on lihtsam teha sulgemis- ja koondamisotsuseid nende üksuste kohta, mis asuvad pealinnast eemal. Nende töötajatega on emotsionaalne side nõrgem kui nendega, kellega iga päev ühes majas tööd tehakse. Kui ministeeriumides on antud allasutustele vaid summad, kui palju tuleb kulusid kärpida, ja otsused tehakse sellest tulenevalt oma äranägemisel, siis tababki kärpekirves rohkem kaugemaid piirkondi.

Samas mida rohkem koondub otsustamine pealinna, seda nõrgemaks jääb paratamatult otsustajate side selle piirkonna tegeliku elu ja inimestega. Nii sünnibki ministeeriumide seinte vahel aina uusi dokumente, mis piiravad ka kohaliku elu edendamist. Heaks näiteks on Alutaguse vald, kus ühelt poolt piirab majandustegevust kliimaministeeriumi soov laiendada rahvusparki ja teisel pool on kaitseministeeriumi seatud piirangud.

See, et Tallinnas on ühistransport tasuta, aga mujal mitte, on juba saanud endastmõistetavaks normiks.

Riigipalgaliste töökohtade vähendamine piirkondades toob kaasa ka teiste töökohtade kao. Kui koondatavad ametnikud kolivad Tallinna, jäävad kohapeal ühel hetkel tööta ka nende juuksurid ja poemüüjad või laste õpetajad. Hüljatud hoonetest saavad tondilossid, mille lammutamiseks saab kunagi ehk keskvõimult toetust küsida.