INTERVJUU Minister Hartman tahab vähendada regionaalset ebaõiglust, maksustada täiendavalt õlitootmist ja säilitada Venemaa kodanikele valimisõigus

Teie kolleeg valitsuses, rahandusminister Jürgen Ligi ütles hiljuti Eesti Päevalehele, et regionaalministri portfelli tema vastu ei võtaks, sest ta ei taha olla see, kes hoiab kätt ja tunneb kaasa, omamata reaalset võimu. Miks teie Eesti ühe kogenuma poliitiku arvates mõttetu ministrikoha vastu võtsite?

Ma võtsin selle ameti vastu, sest minu missioon poliitikas on ebaõigluse vähendamine, pidades eriti silmas seda, mis toimub maapiirkondades. Ida-Virumaalt tulnuna on minule kindlasti oluline, et ka väiksemad ja Tallinnast eemal olevad kohad saaksid hakkama ja elu seal areneks.