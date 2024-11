MEELIS KIILI Elanik või kodanik?

Ka Eestis on tulemas kohalike omavalitsuste valimised ja oleks ülimalt naiivne arvata, et vihamees meie valimistesse ei sekku. Valimiste mõjutamise lihtsaim viis on töödelda valijate konglomeraati, kes järgib vastase kultuuriruumile omaseid tunnusmärke ja mõttemaailma.

Monoliitseid, rahvuslikel väärtustel püsivaid ühiskondi on reeglina raske rünnata. Riigi kestlikkuse, edu ja innovatsiooni garantiiks on enesekindel ja tark kodanikkond. Just nimelt kodanikkond, mitte elanikkond, sest kodanikuks olemisega kaasneb vastutus, mida realiseeritakse läbi õiguste ja kohustuste.

Sõjakorrespondent ja kirjanik Martha Gellhorn on kord öelnud, et kodakondsus on karm amet, mis kohustab kodanikku avaldama oma teadlikku arvamust ja selle juurde jääma. Me saame ja võime kaasata meile sarnase kultuuri- ja väärtusruumiga, Eestis pikaajaliselt resideerivate riikide kodanikke kohalike omavalitsuste valimistesse. See on meie kodanike poliitiline õigus, mida ei saa automaatselt võtta mittekodanike põhiõigusena, sest valimised on ennekõike kodanike privileeg ja vastutus. Sestap on ikka ja jälle vaja meelde tuletada, et Eesti Vabariik peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade vastavalt meie rahvuslikele väärtustele ja põhiseadusele.