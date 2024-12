Miks enamik Ida-Viru omavalitsusi ministeeriumi haridusleppe kuu peale saatis?

Sel nädalal pidi haridus- ja teadusministeerium tegema oma varasemasse pressiteatesse paranduse. Kui varem oli selles öeldud, et Ida-Virumaal on oma heaskiidu haridusleppele andnud Lüganuse ja Toila vald ning Kohtla-Järve linn, siis viimane on nüüdseks sealt kadunud.