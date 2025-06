VKG ja kunstiakadeemia koostöös sünnib sada uudisteost

Eesti kunstiakadeemia ja Viru Keemia Grupi koostööprojekt on inspireeritud Eesti põlevkiviõlitööstuse 100. aastapäevast. Projekt annab noortele kunstnikele võimaluse lähedalt näha ja kogeda Kohtla-Järve industriaalkeskkonda, et tekitada dialoog tööstuse ja kunstniku vahel. Projekti raames valmivaid kunstiteoseid saab näha aasta lõpus toimuval näitusel.

"Suurtööstus on osa meie kõigi elust, kuid paljude jaoks jääb see kaugeks ja hoomamatuks. Soovime, et tööstuse oluline aastapäev ei jääks üksnes tagasivaatavaks tähiseks, vaid looks ka uusi sildasid ja arusaamu ühiskonnas. Kunst on selleks sobiv keel, sest võimaldab näha uusi tahke ja tekitada üksteise paremale mõistmisele kaasa aitavaid diskussioone," selgitas Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann.