"Valisime tule vastuvõtmise kohaks Rannapungerja tuletorni. Esiteks on see piiri peal ja teiseks sümbol, mis on tulega hästi seotud ja kus toimub ka kultuuriüritusi, näiteks Tuletorni kontsert. Teine koht on Narva-Jõesuu, kus tuletorn on elustatud ja ka külastajatele avatud," selgitas laulu- ja tantsupeo Ida-Virumaa kuraator, tule teekonna korraldaja Anne Uttendorf.