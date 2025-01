Jõhvi muusikaväljakul on valmimas liuväli

Jõhvi vallavalitsuse kultuuri- ja spordinõunik Avo Sambla ütles, et heitliku ilmaga talvel tuleb paratamatult võtta riske, millal liuvälju valama hakata. "Praegu on sel liuväljal põhi tehtud ja loodetavasti tuleb järgmisel nädalal ka jälle külmalaine, mil seal saab uisutama hakata," ütles Sambla, et kui pakast tuleb, siis on plaanis liuväli teha ka Jõhvi mikrorajooni spordiväljakule, mis jääb Kalevipoja lasteaia kõrvale.