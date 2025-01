Riigikontroll alustab Narva munitsipaalettevõtetes järelevalvet

Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen teatas Narva linnavalitsusele ja linnapea Katri Raigile isiklikult, et riigikontroll on asunud läbi viima auditit, mille eesmärk on analüüsida Narva linna valitseva mõju all olevate ettevõtete ja ühingute juhtimise ja järelevalve korraldust, sh seadustest ja linna õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist ja kohustuste täitmist.