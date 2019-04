Õnnitlenud raamatukogusse tulnud lapsi rahvusvahelise lasteraamatupäeva puhul, tuletas raamatukogu töötaja Jelena Nevskaja meelde selle päeva traditsioone. Esimest korda tähistati rahvusvahelist lasteraamatupäeva 1967. aastal. Sel päeval korraldatakse lastele mitmesuguseid raamatu- ja lugemisüritusi. Tänavuse lasteraamatupäeva sõnum on see, et elades infokülluse, kiiruse ja kiirustamise ajastul, aitavad raamatud aega maha võtta, õpetavad märkama ümbritsevat maailma ning kutsuvad ja lausa sunnivad istet võtma...