Tosinas Jõhvi balletifestival voolas ajamerre

Äsja lapsepuhkuselt naasnud Jõhvi kontserdimaja juht Piia Tamm ütleb, et Jõhvi balletifestivali (JBF) 12. toimumisaastal on talle suur rõõm näha, kui oluliseks festival on muutunud nii praegustele kui ka tulevastele balletitähtedele.