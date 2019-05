Jõhvi võimuliit jäi ootamatult komisjoni esimehe kohast ilma

Enne neljapäevast istungit teatas oma tagasiastumisest senine sotsiaalkomisjoni esimees Tamara Põlevina. Kui istungil küsiti, miks ta otsustas end taandada, vastas Põlevina, et see oli koalitsiooni otsus.

Tõenäoliselt plaanis koalitsioon Põlevina revisjonikomisjoni esimeheks valida, sest esitas sellele kohale tema kandidatuuri. Need valimised tuli korraldada, sest enne oli komisjoni aseesimehe kohalt tagasi astunud koalitsiooni kuuluv Arthur Seppern ning sellega oleks opositsioon jäänud ilma ainsast komisjoni esimehe kohast, kus seni oli Paul Paas.

Kui läks salajaseks hääletamiseks, selgus, et 11 häält sai opositsiooni kandidaat Paul Paas ning 10 häält Põlevina, kes jääb komisjoni aseesimeheks. Koalitsiooni liikmete nägudelt peegeldus ilmselge segadus ja pettumus.

Opositsiooni esindaja Niina Neglason ütles heatujuliselt: "Ütleme nii, et see oli meile meeldiv üllatus."

"Jah, see hääletus oli täpselt piiri peal, aga hea, et sotsiaalkomisjoni esimees sai valitud," kommenteeris East.

Tegelikult on jõudude vahekord Jõhvi volikogus seni olnud 13:8 koalitsiooni kasuks, pärast Roman Grafi lahkumist ning Mait Sepa naasmist volikokku sai opositsioon ühe hääle juurde. See näitab, et nendel hääletustel pidi üks-kaks koalitsiooni liiget hääletama opositsiooni kandidaadi poolt.