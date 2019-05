Narva džässifestival kestab põlvest põlve

Tänavune festival oli ära jaotatud kahele päevale ning mõlemad päevad olid väga sisutihedad. Rugodivi kultuurimajas toimunud avamisel astusid üles Narva muusikakooli kasvandikest koosnev Little Band ning festivali looja ja koordinaatori, Narva tuntud džässmuusiku Boriss Paršini andeka õpilase Mihhail Nikitini juhendatav M-Group Tallinnast. Nikitin, kes varem astus üles koos Narva bändiga Avenue, on nüüd tuntud ka kaugel väljaspool oma kodulinna. Praegu õpib ta Eesti muusika- ja teatriakadeemias, on kokku pannud oma kursusekaaslastest koosneva kollektiivi ning tegeleb muu hulgas ka arranžeerimisega. Nikitin on ka ise mitmeid teoseid loonud ning mõnda neist tutvustas ta narvalastelegi.