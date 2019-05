Jõhvi kaalub Karjamaa lastelaagri müüki

Praegu rendib Jõhvilt lastelaagrit korvpalliklubi BC Karjamaa. Laagri tuleviku teema kerkis kõigepealt volikogu spordikomisjonis, seejärel tõsteti see üles majandus- ja eelarvekomisjonis. Vallavanem Max Kaur ütles viimasel komisjoni istungil, et laagri puhul on neli võimalust: jätta kõik nii, nagu on (rendileping BC Karjamaaga kehtib 2026. aastani), lõpetada leping, anda laager spordikooli hallata või müüa see koos kohustusega jätkata lastelaagrina tegutsemist.