Äsja Jõhvi revisjonikomisjoni aseesimeheks valitud Tamara Põlevina astus tagasi

Seadus sätestab, et komisjoni esimees ja aseesimees valitakse koos. Selle seadusesätte viis riigikogu sisse selleks, et oleks tagatud ka opositsiooni võimalus osaleda komisjonide töös. Ent see tähendab ka seda, et kui komisjoni esimees või aseesimees tagasi astub, tuleb korraldada uus valimine, kus valitakse mõlemad.